Sony WH-1000xm4 : le casque le plus attendu de l'année dévoilé en images

Une robe de la collection déjà-vu

Vers une optimisation énergétique

Loin de l'ogre Qualcomm

Sans doute une petite erreur sur les chiffres, le LDAC fonctionnant jusqu'en 96 Khz et non 9

Visiblement la même disposition des boutons, et bien sûr USB-C

schéma du 1000Xm4 dans la documentation, peu de place à la surprise

Il faudra bien sûr prendre ces fuites avec un peu de pincettes, mais l'organisme en question est clairement fiable.Un simple coup d'œil sur les photos du produit (même si à l'état de présérie) permet de se rendre compte que Sony n'a visiblement pas modifié l'approche de la gamme 1000X. Pour faire simple, le produit ressemble à un clone du 1000Xm3. La seule mini-différence semble être l'absence de sillons sur les microphones situés sur la tranche des coques. Il semblerait également que le dos plat des coques soit un peu plus large. Encore une fois, un modèle de présérie peut donner une fausse impression.Pour ce qui est des caractéristiques, l'organisme prend soin de barrer la plupart des détails. Ainsi rien de concret sur l'autonomie si ce n'est les chiffres en mode filaire avec réduction de bruit : 40 h, contre 36 pour le WH-1000xm3. La "consommation nominale" du produit est annoncé à 2W, contre 8W pour son grand-frère. Cela ne veut pas dire grand-chose sur la consommation pure du casque, puisque va faire avant tout référence aux possibilités de la batterie (rappelons que le Xm3 tenait 30 h avec une batterie de capacité 3,7 Wh), mais cela indique sans doute une optimisation de ce côté, batterie plus légère et optimisation de la consommation.Cela se confirmerait dans les recommandations de charge de la batterie, la marque indiquant qu'un modèle 0,5 A (chargeur 2,5 W) ou plus était adapté à cette recharge, contre 1,5 A (chargeur 7,5 W) contre le Xm3.Les documents font également état d'une mystérieuse fonction speak-to-chat, compatible Google Assistant et Alexa. Difficile de savoir si cela indique un déclenchement d'assistant rapide via un simple capteur (comme le pense TheWalkmanBlog ), voire même un déclenchement vocal, ce qui semble difficile.Les codecs ne vont sans doute pas réjouir tout le monde : SBC, AAC, et bien sûr du codec LDAC de Sony.Vous avez sans doute remarqué l'absence de l'AptX et de AptX HD, codecs pourtant supportés par les anciens modèles. Passant d'une puce Bluetooth 4.2 Qualcomm/CSR à une puce Bluetooth 5.0 Mediatek, Sony semble confirmer une tendance : la marque (et elle n'est pas la seule) ne veut plus dépendre des codecs et des très (trop ?) nombreuses technologies propriétaires Qualcomm. Une puce non-Qualcomm pourrait parfaitement intégrer les codecs AptX et AptX HD, mais le passage à du Mediatek depuis le WF-1000xm3 semble un signe assez clair.Pour les utilisateurs iOS l'AAC reste le maximum, et le codec offrant la meilleur autonomie en général (les chiffres d'autonomie étant donnés en AAC). Pour les utilisateurs Android, il est difficile de choisir spécifiquement ses codecs à moins de rentrer dans les options dev (ou d'utiliser certaines surcouches ou applications), ce qui fait que les deux codecs sont rarement utilisés en pratique. Le LDAC poussé aux bitrate 660 ou 990 offre la meilleure qualité sonore, l'AAC offrant le meilleur compromis, la perte de ces sortes d'entre-deux n'est pas bien grave.Pas de mots sur le multipoint, mais même une réponse affirmative de Sony sera à prendre avec des pincettes. En effet, sur le papier le 1000xm3 est déjà multipoint, car peut se connecter en profil musical (A2DP) sur un produit et en main-libre (HSP ou HFP) sur un second, les attentes étant sur la possibilité de se connecter sur deux produits en profil musical.Inutile d'espérer encore des possibilités en Bluetooth LE Audio , cette norme ne sera implémenter qu'à partir du Bluetooth 5.2 et ne verra sans doute pas le jour avant deux ans.Et vous ? Qu'attendez vous de ce casque ? Baisse de prix à la sortie, changement de sonorité, fonctions avancées ?