Le tant attendu Sony WH-1000Xm4, presque officiel !

Quelles nouveautés embarquera-t-il ?

Source : The Verge

Ainsi, un très peu mystérieux Sony AK8WH1000XM4 a fait son apparition sur le site de l'organisation FCC (Federal Communications Commission), approuvant ou non tous les systèmes touchant de près ou de loin aux ondes. Le précédent WH-1000Xm3 étant listé comme AK8WH1000XM3, il parait évident que cette nouvelle référence sera celle de son successeur.En revanche un listage FCC ne donne aucune précision, si ce n'est la puissance émission-réception, le type d'émission et sa gamme de fréquence.Ainsi aucune date de sortie pour le moment, mais il paraîtrait assez logique pour Sony de frapper un grand coup au CES.Quelles nouveautés ? Quelles attentes plutôt ! En première lieu le multipoint. Cette fonctionnalité pas si courante permet à un casque Bluetooth de se connecter à au moins 2 produits en simultané en profil A2DP (musique), une fonction importante mais boudée sur les précédents modèles.Le cœurs des attentes se portera également sur la nouvelle génération de puce intégrée, faisant suite à la QN1 également présente sur les True-Wireless WF-1000Xm3 . Peu importe sa version Bluetooth, plus que probablement 5.0 ou 5.1, nous attendons encore une fois une amélioration de l'isolation active.A moins d'un cataclysme nous retrouverons le combo de codecs : SBC, AAC, AptX, AptX HD et LDAC. Il n'est pas non plus impossible de voir débarquer l'AptX Adaptive, codec nouvelle génération et pour le moment uniquement présent sur le B&W PX7