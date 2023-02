Vous aimez le sport et la musique ? Testez le nouveau casque Adidas en exclusivité et donnez-nous votre avis !

Que ce soit pour le sport en salle ou le running, la musique est un véritable stimulus de performance sportive. Adidas l’a compris et vous propose un casque spécialement conçu pour les sportifs : le RPT-02 SOL.

Doté d’un design robuste résistant à la transpiration et aux éclaboussures, il a été pensé pour une utilisation pendant les séances de sport les plus intenses. Le RPT-02 SOL se décrit comme auto-rechargeable, alimenté par toute source de lumière ! Profitez ainsi d'une expérience sonore immersive et résistante, conçue pour les sportifs les plus exigeants.