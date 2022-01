Beats Fit Pro : arrivée en Europe prévue d'ici la fin du mois pour les AirPods destinés aux sportifs

Les AirPods Pro pour sportifs débarquent en France. Quelques mois après leur lancement aux États-Unis, les Beats Fit Pro viennent de confirmer leur sortie dans l'Hexagone pour le 28 janvier 2022. Les écouteurs sans-fil sportifs by Dre seront commercialisés en quatre coloris (noir, blanc, gris et violet) au prix de 230 euros et disponibles à la précommande dès le 24 janvier 2022.