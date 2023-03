LEGO : vous pouvez voter pour qu'un de ces kits devienne officiel !

Au total, ce sont 375 designs qui sont actuellement soumis aux votes des fans de LEGO. Parmi les créations les plus réussies, on retrouve un kit baptisé Parisian Street, mais aussi un Space Mecha Blacktron, sans oublier un kit Gaming Time, qui permet d'observer un gamer, manette en main, installé devant son écran et observé par son chat.

Pour découvrir l'intégralité des projets déposés, direction le site officiel de BrickLink.