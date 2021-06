Fortnite : une nouvelle saison débute aujourd’hui sur le thème de la science-fiction et des ovnis

Les personnages de Fortnite sont sur le point de se lancer dans une guerre contre les extraterrestres. Et pour cause, ceux-ci viennent de faire voler en éclats la tour, nommée The Spire, introduite lors de la saison 6, révélant au passage ce qu’elle contenait : le personnage de La Fondation, incarné par Dwayne « The Rock » Johnson et projeté dans l’eau à cause de l’explosion.

En véritable chef de file de ce conflit, c’est le docteur Slone, qui fait par ailleurs sa première apparition à l’écran, qui incite à la révolte. Si les personnages de l’île pourront compter sur de nouvelles armes et objets, de nouveaux alliées issus de la pop-culture viendront leur prêter main forte.