L'Epic Games Store offre le mignon et coloré My Time At Portia pour une journée

Si la récente et massive mise à jour de Stardew Valley ne vous suffit pas, et que vous avez malgré tout des envies de gestion de ferme, voilà qui tombe à pic. En effet, l'Epic Games Store vient de rendre gratuit pendant une journée le fort sympathique My Time At Portia, un titre de 2019 mêlant lui aussi RPG, récolte, gestion et simulation de vie.

La différence majeure avec Stardew Valley, au-delà de son changement de perspective (ici en 3D à la troisième personne), réside dans le fait que la construction de votre ferme et de ses alentours se fait dans un monde post-apocalyptique. Pas de panique cependant, le studio déclare s'inspirer des travaux du Studio Ghibli pour son ambiance assurément colorée.