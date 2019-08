Westworld Awakening : un jeu vidéo en VR pour faire le lien avec la saison 3

© HBO

Revivre la saison 2 sous un autre angle

© HBO

Les showrunners de la série impliqués dans le projet

Source : Variety

Malheureusement pour les enthousiastes de la VR ayant récemment cédé pour l'excellent Oculus Quest n'y est pas encore disponible. Il s'affiche en revanche d'ores et déjà sur l'Oculus Store du Rift , le Viveport et Steam pour 29,99 €.Contrairement aux précédentes expériences dedédiées à, celle-ci n'a pas de vocation promotionnelle et se veut commeen cinq actes.Dans la peau de Kate, une hôte qui prend peu à peu conscience que son monde est une supercherie montée de toute pièce par Delos,vous proposera de revivre les événements intenses de la saison 2 de la série phare (west) de HBO.», a déclaré le directeur créatif de HBO Colin Foran à Variety. Et Daniel Zeligman, chef du projet chez Survios, de confirmer qu'il s'agit «».proposera aux joueurs deaprès les événements de la saison 2. D'après Variety, les créatifs de la série auraient eu leur mot à dire sur la création de Survios. On peut donc s'attendre à une atmosphère fidèle à l'imaginaire de Jonathan Nolan et Lisa Joy.Dualshockers a d'ailleurs pu s'essayer plusieurs minutes à. Quelques séquences de gameplay sont à découvrir ci-dessous.