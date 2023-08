Zelda : la lune de sang cache un objectif secret, révélé par un expert du jeu

Il ne faut pas le nier, la Switch vieillit, et le simple fait que des jeux comme Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom tournent dessus tient presque du miracle (même si ce dernier a connu un lancement assez cahoteux d'un point de vue technique). En open world démesurés, ils sont malgré tout très bien optimisés pour la console, grâce à des concessions techniques nécessairement entreprises par Nintendo. Parmi ces concessions, nous pouvons citer un aliasing assez tenace, un phénomène de clipping très visible à certains endroits de la carte et des textures pas toujours folichonnes. La lune de sang est une autre de ces concessions, et cela a été découvert par un joueur expert du jeu, MiztrSage, très présent sur le subreddit Hyrule Engineering.