Sky: Children of the Light arrive sur Switch au mois de juin

Sky: Children of the Light , jeu service de Thatgamecompany jouable en free-to-play, se déploiera dans le monde entier au mois de juin sur Switch. Initialement sorti sur iOS en juillet 2019, puis sur Android en avril 2020, le jeu vous laisse explorer sept niveaux oniriques, et parfois dangereux, afin de répandre de nouveau l’espoir dans un royaume désolé et de pouvoir traverser l’Eden, pinacle de l’aventure.