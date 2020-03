Alphabet (société mère de Google) veut rendre l'élevage aquatique plus viable

© X / Tidal

Travailler de manière plus écoresponsable

Autrefois baptisé Google X, le laboratoire X d' Alphabet innove constamment. Il a par exemple mis au point des drones de livraison, le projet Loon , et est à l'origine de Waymo , l'unité d'Alphabet dédiée aux voitures autonomes.Le laboratoire X s'attaque désormais à deux problèmes de taille : le changement climatique et la production de nourriture, l'élevage de poissons plus précisément.», explique Neil Davé, directeur général de Tidal, dans un billet de blog Ses équipes ont ainsi passé trois ans auprès de pisciculteurs afin de mieux comprendre leurs besoins. Elles ont ensuite développé des caméras sous-marines et des outils leur permettant de «».Habituellement, ces données sont récoltées manuellement, pour quelques spécimens seulement, aussi, Tidal espère ainsi aider les éleveurs à adopter des méthodes de travail plus respectueuses pour l'environnement, en réduisant notamment le gaspillage alimentaire ou l'utilisation de produits chimiques.L'avenir de la planète se joue aussi dans les océans, leur rôle est en effet primordial dans la lutte contre le réchauffement climatique, puisqu'ils absorbent 30 % du COgénéré par l'humanité. La situation est malheureusement critique : selon les prévisions, en 2050, on trouvera dans les océans plus de plastique que de poissons , tandis que l'on constate l'augmentation de leur taux d'acidité et la diminution de leur taux d'oxygène Si, dans l'état actuel, le projet de Tidal ne s'intéresse qu'à une infime partie de ces facteurs, Alphabet espère élargir son champ d'action au fil du temps : «».Tidal souhaite notamment collaborer avec des experts des océans, ainsi que des organisations désireuses de trouver de nouvelles solutions pour le futur.