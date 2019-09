La consommation d'énergie chinoise liée à Internet augmentera de deux tiers d'ici 2023

La consommation électrique de l'Australie

À la recherche des solutions

Source : CNBC

Alors que le secteur de la data y est en plein boom , le pays est encore principalement alimenté au charbon.Avec le temps, les mégadonnées représentent une part de plus en plus importante dans lades pays. En, celle des data centers a atteint les 161 térawatts-heure (TWh) en 2018. Cela représente seulement 2,35 % de la consommation électrique chinoise. À titre de comparaison, selon France Culture , la consommation des data centers en France représente 9 % de notre électricité, soit... 3 TWh en 2015.Reuters rapporte ainsi une étude issue de GreenPeace et de l'Université North China Electric Power. Selon cette étude, la Chine affiche. À ce rythme, la consommation électrique des data centers s'établira à 267 TWh en 2023, soit(environ 60 %) en moins de cinq ans. Les data centers chinois consommeront alors autant que l'ensemble de l'Australie, tous usages confondus.Fatalement, cette consommation électrique aura un impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Toujours à l'horizon 2023, l'étude estime que les émissions de CO² pourraient atteindre. Emmanuel Lagarrigue, responsable de l'innovation chez Schneider Electric, une société travaillant avec les grandes compagnies américaines et chinoises, estime que d'ici 20 ans, les data centers et le big data compteront pour, soit trois fois plus que les véhicules électriques.Mais parmi ces 163 millions de tonnes à venir, 16 millions tonnes peuvent encore être évitées, à condition que l'investissement du pays en faveur des énergies renouvelables passe de 23 % à 30 %. Chez GreenPeace East Asia, la militante pour le climat et l'énergie Ye Ruiqi dit : «».Emmanuel Lagarrigue, lui, se veut plutôt encourageant : «».La Chine, elle, poursuit sa conversion : la part des énergies « propres » selon la définition chinoise (nucléaire, gaz naturel, hydroélectrique et renouvelables) a augmenté de 22,1 % en 2017. Un effort nécessaire dans un pays oùest le premier responsable d'un « smog » particulièrement mortel : la pollution de l'air fait 1 million de morts chaque année.