Game of Rôles : et si la politique n'était qu'un jeu ?

Le 12 janvier 2022, l'auteur et streamer FibreTigre lançait sur Twitch « Game of Rôle : Les Deux Tours », une partie de jeu de rôle en direct sur le thème des présidentielles de 2022. L'objectif, « instruire » les plus jeunes quant aux préoccupations politiques actuelles et leur donner un aperçu de l’élection à venir.

Un jeu de rôle pour expliquer la politique aux plus jeunes, c’est donc le pari osé que s’est lancé FibreTigre, auteur, créateur et maître de jeu de l'émission Game Of Rôles, initialement lancée en 2018. « Les Deux Tours », la session de jeu de rôles politique imaginée cette année, en partenariat avec France Info, est diffusée en direct sur la chaîne Twitch du chroniqueur et politologue Clément Viktorovitch.