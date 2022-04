Critique Shining Girls : un thriller temporel redoutable et troublant sur Apple TV+

Shining Girls ne cherche pas à créer un faux suspense. Il ne sera, dès les premières minutes de l'épisode inaugural, pas question de chercher à savoir qui est le tueur qui sévit dans les rues sombres de Chicago. La série nous donne d'entrée la réponse en nous présentant Harper, interprété donc par un Jamie Bell glaçant, un homme tout ce qu'il y a de plus banal et invisible, et qui en profite pour se fondre dans la masse et suivre ses victimes, les traquer, observer leurs moindres faits et gestes avant de passer à l'action.

La réalisation met en avant de nombreuses vitres et reflets qui déforment les personnages et dévoilent l'extérieur constamment, donnant l'impression que le tueur est toujours dans un coin du cadre et créant une tension maximale à chacune de ses apparitions.