The Ark : le co-créateur de Stargate SG-1 est aux manettes de la prochaine série Syfy

Bien que de plus en plus dépassée par les services de SVoD aux moyens supérieurs, Syfy n'abandonne pas encore la course aux séries de space opera . La chaîne vient en effet de commander directement en série The Ark, en 12 épisodes.

Dans ce show, nous sommes 100 ans dans le futur, et l'Homme a dû commencer à envoyer des missions de colonisation pour tenter de faire survivre l'humanité. Au sein de la mission Ark One, qui va connaître un événement catastrophique, ses membres vont devoir tout faire pour survivre et mener à bien leur objectif.

À la tête de la série, on retrouve Dean Devlin (Geostorm) et surtout Jonathan Glassner. Ce dernier n'étant autre que le co-créateur d'une certaine Stargate SG-1. La production devrait démarrer en mars et il faudra donc patienter pour en voir les premières images.