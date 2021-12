Cowboy Bebop : Netflix met déjà fin à sa série en live action

Cowboy Bebop

Peut-être sommes-nous trop bon public. À moins que les critiques assassines ne soient exagérées ? Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas passé un mauvais moment devant cette version live de Cowboy Bebop. Si vous n'avez jamais vu l'anime original, le choix de regarder l'une des deux versions vous revient, mais nous vous conseillerons tout de même de préférer l'anime. La version de Netflix fait des efforts louables et évite la catastrophe redoutée, mais l'expérience originale est plus riche et mémorable, et ce, à presque tous les niveaux.