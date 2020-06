The Ickabog, le roman de J.K. Rowling disponible en ligne gratuitement et en français !

Joanne Rowling, plus connue sous le nom de J.K. Rowling, propose un roman à destination des enfants qui a été traduit en plusieurs langues dont le français.

The Ickabog, tel est le nom du nouveau roman de J.K. Rowling. Disponible sur Internet depuis la fin du mois de mai dernier, l'ouvrage composé de plusieurs chapitres est désormais disponible en version française. C'est la romancière elle-même qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux.

Le roman The Ickabog a été écrit il y a plus de dix ans et devait paraître après la publication du dernier volet de la fameuse saga Harry Potter. J.K Rowling a finalement publié son nouvel ouvrage sur la Toile le 26 mai dernier pour que les enfants puissent le lire ou se le faire lire.

The Ickabog est un conte de fée se déroulant dans un pays imaginaire. À l'heure où nous rédigeons cet article, plusieurs chapitres ont été mis en ligne. D'autres arriveront progressivement et ce, jusqu'au 10 juillet 2020.

D'ailleurs, la romancière a annoncé l'arrivée de deux nouveaux chapitres sur son compte Twitter : « Deux nouveaux chapitres de The Ickabog sont disponibles ! Nous avons effectué des traductions française, allemande, italienne, espagnole et brésilienne-portugaise ».