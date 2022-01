Imprimez vos photos de Noël avec Cewe : dernières heures pour profiter des -10%

Si on adore visionner les milliers de photos stockées dans notre smartphone, rien n'est plus agréable de les regarder sur papier en famille. Agencés dans un album personnalisé qui prendra place dans votre bibliothèque, ces clichés sont ainsi valorisés et gravés pour toujours. Leader européen, CEWE parvient à innover en continu pour ajuster son service aux nouveaux usages photographiques. Fort de 60 ans d'expertise, CEWE donne vie aux souvenirs grâce à plus de 500 produits personnalisables en ligne.

En mettant la qualité au coeur de son ADN, CEWE promet un tirage photo remarquable sur le très renommé papier Fujifilm. En matière de formats, vous avez le choix entre le variable, le carré, le 16:9 ou encore le fixe, avec des dimensions allant du 9x11cm au 13x19cm. En brillant, satiné ou mat, tous les goûts seront comblés. Mais la force de CEWE réside dans son outil de personnalisation qui vous permet de concevoir un album photo, un calendrier ou une décoration murale en phase avec vos envies.