Photoshop et toutes les apps Adobe à -20% en ce moment

Pour un usage professionnel comme personnel, pour les designers graphiques comme les passionnés de photographie, voilà une suite particulièrement complète à même de répondre à tous vos besoins, ou presque. Et cela, aussi bien sur ordinateur, que tablette et smartphone. Ainsi, pour les amateurs de retraitement de photo, comptez sur Photoshop et Lightroom, dans leurs déclinaisons pour divers appareils électroniques, et retoucher rapidement votre prochaine photo de profil ou réalisez des montages plus complexes sur votre PC, sans encombre.

Les amateurs de création seront également comblés par la présence de logiciels phares dans ce domaine, tels qu'InDesign et Illustrator. Logos, icônes, pages d'affiche, brochures, vous êtes à la pointe pour réaliser ce que vous avez en tête à un niveau professionnel.

Vous avez également accès à Acrobat DC pour mettre en forme et modifier des fichiers PDF, Adobe Stock pour profiter d'un large panel de photos afin d'étoffer votre travail, Adobe Fonts pour bénéficier d'un vaste choix de 20 000 polices pour être au plus proche de vos attentes. Et pour la vidéo, avec Premiere Pro, c'est parfait pour réaliser des montages d'une qualité optimale pour tous les formats, du Web au cinéma !