Adobe Creative Cloud à -20% : Photoshop, Illustrator et bien d'autres

Adobe Creative Cloud cumule de nombreux avantages, à commencer par un tarif vraiment avantageux, puisqu'à ce prix, vous disposez de pas moins de 20 applications dédiées à la création. Que ce soit dans un cadre professionnel comme personnel, tout est fait pour que vous puissiez donner vie à vos projets. Ainsi, ce sont des logiciels reconnus tels que Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro, Premiere Pro, Lightroom Classic, Character Activator et bien d'autres qui sont compris dans ce pack ! Que ce soit pour le montage, le dessin, l'animation ou encore la réalisation de visuels, vous ne serez pas déçus et, surtout, vous ne manquez de rien pour répondre à toutes les demandes !

Notez également que ce package comprend un espace de stockage cloud de 100 Go. Idéal pour sauvegarder et sécuriser le contenu que vous manipulez, sans craindre de le perdre sur un clé USB ou de l'oublier chez vous ! Avec le cloud, vous êtes tranquille, car une simple connexion vous permet d'accéder à tout ce que vous stockez.

Enfin, des avantages non négligeables, vous disposez également d'Adobe Portfolio, Adobe Fonts et Adobe Spark mais aussi de toutes les dernières fonctionnalités et mises à jour proposées par Adobe, afin des milliers de polices ou encore d'images sous licence via l'essai gratuit d'Adobe Stock. En bref, un pack parmi les plus complets du marché.