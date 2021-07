Retouchez vos photos à moindre coût avec Luminar AI

L'une des grandes forces du logiciel de retouche photo Luminar AI est son accessibilité, avec une prise en main facilitée pour tous les niveaux. Premier éditeur d'images entièrement alimenté par l'Intelligence Artificielle, Luminar AI se concentre sur le résultat et non sur le processus, ce qui permet un gain de temps certain dans vos retouches photo.

Conçu pour les communicateurs visuels, les gens ordinaires et les photographes professionnels, Luminar AI s'adapte donc à tous les usages. Fini les heures perdues à galérer pour comprendre l'usage potentiel des outils à votre disposition, Skylum pense à tout pour vous faciliter la vie. Plusieurs modèles prédéfinis sont ainsi proposés pour agir, tels des filtres, sur vos clichés. Pour les plus minutieux, les outils sont rangés dans 4 catégories facilitant leur prise en main : Outils de base, Créatif, Portrait et Professionnel. De quoi retoucher en un clic comme éditer avec précision, comme détaillé ici .