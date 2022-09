EA va offrir gratuitement les Sims 4

De plus, les membres EA Play auront accès à une édition spéciale contenant le pack Les Sims 4 Au Travail. Quant aux adhérents EA Play Pro, leur version comprendra le DLC mentionné précédemment ainsi que le kit d'Objets Bambins. Les autres devront toujours passer à la caisse pour se procurer des extensions et autres packs… Et puisqu'il y en a pour environ 1000 € (oui !) de contenus additionnels sur Steam, autant dire que le modèle économique du jeu ne souffrira sans doute pas trop du passage en free-to-play. Notons que des DLC inédits ont aussi été teasés.