La console Xbox One S 500Go + 9 Jeux à 269 euros

La Xbox One S est aujourd'hui une console de salon bien installée disposant d'une large collection de jeux pour tous les goûts. Mais vous n'avez peut-être pas encore sauté le pas de la nouvelle génération de machines de jeux. Cela tombe bien, puisque ceproposé par Auchan inclutparmi lesquels des titres aussi populaires qu'Assassin's Creed Origins, le mythique GTA V, Star Wars : Battlefront II ou encore Call of Duty : WWII. Sont également présents différents jeux de course et de sport, pour des centaines d'heures de jeu. Et le tout proposé à un prix défiant toute concurrence pour autant de contenu : 269€ seulement.