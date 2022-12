Steam annonce les dates de ses soldes d'hiver

Nul doute que les titres de votre liste de souhaits (mettez-la à jour si vous voulez recevoir des cadeaux de vos proches !) bénéficieront de réductions. Valve tease en tout cas des promos pour des jeux comme Fallout 76, SD Gundam Battle Alliance, Ready or Not, Raft, New World, Two Point Campus, Persona 5 Royal, Sonic Frontiers ou encore F1 Manager 2022. La firme rappelle également que cette période sera l'occasion de voter pour les Steam Awards dans 11 catégories.