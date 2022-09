Steam : les promos du Nouvel An Lunaire, c'est fini, mais...

Ainsi, l'événement du Nouvel An Lunaire, qui prenait place aux alentours de début février, sera remplacé par des soldes printanières annuelles. La première édition se tiendra du 16 au 23 mars 2023. Valve indique que cet ajout « était une demande très populaire de [sa] communauté de développeurs et d'éditeurs ». De plus, beaucoup reprochaient une trop grande proximité entre les ventes du Nouvel An Lunaire et celles des soldes d'hiver. Ce nouveau calendrier permettra donc d'espacer ces différentes périodes.