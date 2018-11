L'abonnement Playstation Plus 12 mois à 39€ au lieu de 60€ pour le Black Friday

L'abonnement Playstation Plus vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités en ligne de vos titres préférées. Sony offre également quelques bonus à ses membres comme des jeux offerts tous les mois et des remises réservées sur plusieurs jeux disponibles sur le PS Store. Mais l'abonnement n'est pas forcément bon marché...sauf lors du Black Friday ! Profitez d'un tarif de seulement 39€ pour une année complète de PS Plus au lieu de 60€ habituellement. Une offre disponible en renseignant lelors de la validation de votre achat.