PS4 : un nouveau thème "Black Lives Matter" à télécharger gratuitement

Sony a décidé de rejoindre la cause Black Lives Matter en proposant à ceux qui le souhaitent de télécharger un nouveau thème gratuit pour la PS4. Un thème tout de noir vêtu, des icônes de couleur or et le poing levé au bas de l'écran.

Du côté de chez Sony, on explique : « Exprimez votre soutien au mouvement #BlackLivesMatter avec ce nouveau thème PS4, disponible gratuitement sur le PS Store ».