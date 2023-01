Jaguar : découvrez la version 2024 de l'i-Pace en images

Le constructeur va également permettre aux acheteurs d'opter pour un nouveau toit noir, ainsi que la finition Black Pack (désormais de série sur toutes les versions à partir du R-Dynamic SE) pour bénéficier des coques de rétroviseurs ou encore des contours de la calandre de couleur noire. Des changements mineurs donc pour ce « nouveau » SUV i-Pace, y compris en ce qui concerne l'habitacle, qui ne devrait pas proposer la moindre évolution notable.

Rien de bien alarmant finalement selon le constructeur, qui se charge de rappeler que son SUV a remporté plus de 90 récompenses, dont World Car Design of the Year et World Car of the Year en 2019.