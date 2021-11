Twitter : l'application iOS se dote d'un nouveau bouton de recherche pour les utilisateurs

Twitter Lite

Twitter est probablement le réseau social qui aura le plus optimisé sa version « Lite ». L'application faisant moins de 2 Mo, elle sera installable sur tous les téléphones et tablettes. On y retrouve presque l'intégralité des fonctionnalités classiques ce qui en fait une version très réussie. Vous pourrez activer une option pour consommer moins de données également, offrant un accès encore plus rapide à votre fil d'actualité.