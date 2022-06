Votre Mac ne sera plus ralenti grâce à ce logiciel de nettoyage à prix incroyable !

Cette suite vous permet également de bénéficier d'un démarrage rapide en identifiant les causes d'un ralentissement potentiel et en optimisant le tout. En somme, le démarrage de votre appareil est, en moyenne, 30% plus rapide, et vos applications 3x plus réactives. C'est un vrai bonheur pour bénéficier de toute la puissance de votre ordinateur sous macOS comme au premier jour.

Enfin, grâce au Dock, Intego utilise, là encore, l'intelligence artificielle pour identifier les fichiers qui font la paire et permettre ainsi un rangement optimisé de votre Mac. Une solution vraiment bien pratique disponible à si petit prix, c'est un aubaine à ne pas manquer, et elle s'appelle Mac Washing Machine X9 !