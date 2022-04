Vous cherchez à garder les performances de votre Mac ? Washing Machine est fait pour vous !

Comme tous les ordinateurs, les Mac sont sujets au risque que leurs utilisatrices et utilisateurs ne prennent pas le temps de ranger et trier les nombreux fichiers qu'ils contiennent. Avec Intego et sa solution Washing Machine X9, qui porte particulièrement bien son nom, gagnez du temps et de la place à moindres frais, en quelques clics !

Tout d'abord, Washing Machine X9 est là pour vous aider à repérer les fichiers doublons. Les Mac demeurent des ordinateurs au tarif élevé et il est parfois tentant de réduire la facture en choisissant un modèle disposant d'une capacité de stockage réduite. En conséquence, avec Washing Machine X9, éliminez les fichiers qui vous font perdre de l'espace en un clin d'oeil ! Plus encore, tous les fichiers ne sont pas forcément sains, et là encore, Intego a plus d'un tour dans son sac pour vous aider à gagner en cybersécurité. Washing Machine X9 repère et élimine les fichiers indésirables pour mettre les menaces au tapis !