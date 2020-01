Arlo et Verisure main dans la main pour télésurveiller les domiciles des européens

Une transaction à 50 millions de dollars

Aucun changement en apparence pour les utilisateurs actuels

Source : Communiqué de presse

Arlo Technologies et Verisure ont publié un communiqué de presse commun, jeudi 2 janvier 2020, pour annoncer la finalisation d'accords précédemment annoncés. Les deux entreprises ont ainsi scellé leur partenariat et confirmé le déploiement d'un réseau de distribution multicanal unique en Europe, qui leur donnera davantage de poids sur le marché de la sécurité et de la surveillance du domicile.Pour 50 millions de dollars, la firme suédoise Verisure, spécialisée dans les alarmes avec télésurveillance, a racheté les activités commerciales de la société Arlo Technologies, basée à San Jose aux États-Unis et cotée en Bourse à New York. Le partenariat conclu entre les deux entreprises va permettre de combiner les circuits de distribution de vente au détail et de e-commerce d'Arlo aux canaux de vente direct existants de Verisure.Verisure va pouvoir, de son côté, accélérer l'adoption de ses services de sécurité et de surveillance dans l'Europe, tandis qu'Arlo pourra, du sien, affirmer sa position de leader des solutions de sécurité pour la maison intelligente. Les caméras d'Arlo bénéficieront également de services Cloud intelligents (les clients étant quelque peu poussés à souscrire à un abonnement).Arlo est une société qui commence à être bien connue du grand public. En début d'année, elle avait déjà vendu plus de 12 millions d'appareils dans le monde, et recensait près de 3 millions d'utilisateurs. Sur Clubic, vous avez notamment pu découvrir le test de la Arlo Pro 3 , une caméra de surveillance qui, sans révolutionner le marché, présente une qualité d'image impeccable, autant de jour comme de nuit, en plus d'arborer un design peu agressif et incommodant.Cette opération provoquera-t-elle des changements visibles chez les utilisateurs ? Pas vraiment. En réalité, les clients de produits Arlo pourront continuer à profiter de leur expérience utilisateur via l'appli Arlo et les services comme Arlo Smart ou le Cloud, qui continuent à être gérés et exploités par la firme américaine, Verisure n'assurant que les opérations commerciales comme les ventes, le marketing et le service client.