Xiaomi privé de Home et Assistant par Google pour défaut de sécurité

Des vidéos de surveillance affichées aléatoirement sur les Google Nest Hub



Lire aussi :

Arlo dévoile une sonnette connectée avec appels directs sur smartphones



Un problème technique identifié et corrigé par Xiaomi



Lire aussi :

Plusieurs associations dénoncent le partenariat entre Ring (Amazon) et la police américaine



Source : Neowin

Les caméras de surveillance connectées n'ont décidément pas bonne presse ces dernières semaines. Après le piratage des appareils de la marque Ring vécu par plusieurs familles américaines, c'est au tour des caméras Xiaomi d'être victimes d'un dysfonctionnement pour le moins troublant.Sur Reddit , un utilisateur partage son expérience et explique qu'après avoir lancé le flux vidéo de sa caméra Mijia, l'un des modèles proposés par Xiaomi, sur son enceinte Google Nest Hub, il s'est aperçu que les images affichées n'étaient pas celles de sa maison mais de familles inconnues également équipées des caméras Xiaomi.Sur les captures d'écran, on peut apercevoir notamment une chambre d'enfant sous plusieurs angles de vue ainsi qu'un bébé dormant dans son berceau. Si l'on pouvait penser à un canular, les différentes images confirment un bug au sein de la plateforme domotique de Xiaomi.Une fois alertée, Google n'a pas perdu de temps et a coupé immédiatement l'accès des appareils Xiaomi à Google Home mais aussi à Google Assistant. Le moteur de recherche a publié un communiqué expliquant que le problème avait été décelé et résolu.Il s'agissait apparemment d'un souci de mise à jour du cache réalisée le 26 décembre dernier pour les utilisateurs dont la connexion était médiocre et afin d'améliorer la qualité du streaming.Si les deux entreprises se veulent rassurantes et s'excusent pour la gêne occasionnée, elles expliquent que la connexion ne sera réactivée qu'après une phase de tests «».