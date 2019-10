Arlo dévoile une sonnette connectée avec appels directs sur smartphones

Lire aussi :

Une sonnette connectée qui passe notamment un appel vidéo HD directement sur le smartphone de l'utilisateur, une fois actionnée.Arlo n'est pas peu fier d'annoncer aujourd'hui Video Doorbell, sa toute nouvelle sonnette connectée. Cette dernière promet notamment une surveillance optimisée du pas de porte, grâce à un champ de vision de 180°.Selon le constructeur, la Arlo Video Doorbell capture des images dans un format carré, permettant de visualiser, en Full HD, les visiteurs en pied, mais aussi les éventuels colis posés au sol. Le système est également doté d'un micro bidirectionnel, pour communiquer avec les visiteurs.Arlo précise que la sonnette permet d'effectuer des appels vidéo directement vers les smartphones associés, et de recevoir des alertes personnalisées lorsque des colis, des personnes, des véhicules ou des animaux sont détectés. La Arlo Video Doorbell est également dotée d'un système de vision nocturne, ainsi que d'un système de détection de « sabotage ».À noter que chaque Arlo Video Doorbell sera accompagnée de trois mois d'abonnement à Arlo Smart, un service qui permet de conserver dans le Cloud les vidéos capturées par la caméra. Via une application mobile dédiée, il sera possible de visionner en direct le flux vidéo de la caméra, ou encore de personnaliser différents paramètres concernant la détection, l'enregistrement, les notifications...», explique Tejas Shah, vice-président senior des produits et chef de l'information.Cette nouvelle sonnette Arlo Video Doorbell sera disponible en Europe au début de l'année 2020. À l'heure actuelle, le constructeur n'a pas encore déterminé son prix de vente.