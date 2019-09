Arlo Pro 3 wireless : de nouvelles caméras de surveillance en résolution 2K

Une caméra 2K qui améliore la qualité d'image grâce au HDR

Une offre complète de services pour augmenter les usages à distance

Source : Android Police

La sécurité de la maison est un secteur d'activité en pleine explosion et la société américaine Arlo est l'une de ses actrices les plus importantes. Le constructeur présente aujourd'hui la Pro 3, sa dernière caméra de sécurité connectée.Ce modèle est une belle mise à jour technique, notamment au niveau du capteur utilisé. Si Arlo ne propose pas de 4K (qui est réservée au modèle Ultra), il dispose d'une résolution 2K avec 80% de pixels en plus par rapport à la Pro 2 et d'un zoom numérique x12. La caméra gère également la HDR pour une meilleure restitution des couleurs et des contrastes et une lisibilité améliorée de l'image enregistrée.Le capteur de l'Arlo Pro 3 propose un angle de vue de 160 degrés, pour filmer l'intégralité des mouvements autour de votre porte d'entrée. Le mode nuit a été également revu, proposant des images en couleur à la place du noir et blanc, là encore pour offrir plus de détails à l'image. Une lampe est également intégrée pour éclairer la scène en cas de faible visibilité ou pour donner l'alarme en cas de problème.Côté autonomie, l'Arlo Pro 3 dispose d'une batterie à la durée de vie estimée entre trois et six mois par la marque, selon la fréquence d'utilisation. La recharge magnétique prend un peu plus de trois heures, et l'appareil est livré avec un support magnétique pour la retirer facilement lors de l'opération.La caméra est compatible avec Arlo Smart, l'offre de services proposée par la marque permettant la détection et la reconnaissance avancée des personnes se présentant à votre porte, des animaux ou des objets, et des notifications pour faire sonner l'alarme incluse ou appeler un proche. La caméra est également connectée à une application installée sur le smartphone pour consulter les images en temps réel depuis n'importe quel endroit.Les images sont enregistrées directement sur le Cloud, à raison de 30 jours maximum, pour les abonnés à Arlo Smart (trois mois d'abonnement sont offerts à l'achat) mais la marque n'a pas encore communiqué sur une version gratuite. Sur les modèles plus anciens, sept jours d'enregistrement sont proposés par défaut.Le kit de démarrage, incluant le SmartHub pour gérer les connexions entre les différents appareils de la marque et deux caméras, sera commercialisé le 1octobre pour une livraison en fin de mois à un prix de 599,99 €. Plusieurs packs seront disponibles également, incluant plusieurs caméras afin d'étendre un système existant.