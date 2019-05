Toyota et Panasonic créent une joint-venture autour de la maison et de la ville connectées

Une société commune divisée en deux parts égales

« Offrir le style de vie idéal à chaque habitant »

Les sociétésont signé un contrat , jeudi 9 mai, portant sur la création d'une joint-venture qui répondra au nom deet qui devrait voir le jourà Tokyo. Cette dernière repose sur la mise en commun de leurs compétences pourDans le détail, cette union autour de la smart city entre les deux firmes japonaises doit mettre à profit leainsi que l'expertise technique de Toyota, qui va de la voiture connectée au robot compagnon en passant par les maisons connectées.Avec Prime Life Technologies Corporation, Toyota et Panasonic ont l'intention de couper le gâteau en deux parties égales (50-50). Cette joint-venture va permettre aux deux acteurs d'être plus puissants sur le marché du logement connecté. Les sociétés alliées espèrent par exempleKazuhiro Tsuga, président de Panasonic, indique que sa sociétéLe patron de Toyota, Akio Toyoda, confirme vouloirCette annonce fait suite à celle de janvier dernier lors de laquelle les deux partenaires ont annoncé leur association dans le développement et la fabrication de batteries pour voitures électriques et hybrides, via une société censée être créée d'ici la fin de l'année prochaine.