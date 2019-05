Deux-tiers des Français ne font pas confiance aux objets connectés

Une menace pour la vie privée

Et la France dans tout ça ?

Source : Internet Society.

Assistants vocaux, montres connectées, vidéosurveillance...Des nouvelles technologies qui possèdent leurs lots de fans et de détracteurs respectifs. Dans le camp des « pour », on met en avant une plus grande sécurité des habitations ou la possibilité de réduire sa facture d'électricité. Dans le camps d'en face, on met en garde contre les risques de récupérations de données effectuées à son insu.Selon une étude menée par les associationsetauprès de plus de 6 000 personnes réparties dans sept pays, plus de la moitié d'entre elles se méfient des nouvelles technologies. 55% des sondés pensent ainsi que les objets connectés menacent leur vie privée, tandis que 53% d'entre eux considèrent que ces technologies mettent en péril la sécurité de leurs données personnelles.Et alors que ceux qui ne veulent pas acheter d'objets connectés les considèrent tout simplement comme inutiles, la question de la sécurité des données est le deuxième argument le plus souvent avancé.De côté de l'Hexagone, 71% des Français se disent effrayés par les objets connectés, notamment par la manière dont ils collectent les données sur les individus et leurs comportements, et 84% des Français considèrent que les fabricants d'objets connectés doivent garantir la confidentialité des données et la sécurité des utilisateurs. Enfin, 83% des Français veulent que les revendeurs privilégient des produits respectant bien ces standards.De quoi faire réfléchir les différents acteurs du monde des objets connectés ? Sans aucun doute, selon Andrew Sullivan, Président et PDG de l'Internet Society : «».