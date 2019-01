EVGA se lance sur le marché des cartes son avec la Nu Audio

Une carte haut de gamme autour de 250 €

S'il y a bien un domaine sur lequel on n'attendait pas, c'est les cartes son. Habitué à abreuver le marché de cartes mères et cartes graphiques, le constructeur américain a néanmoins levé le voile sur la, une carte son PCIe conçue en partenariat avec les Anglais de Audio Note.Ambitionnant de s'adresser aussi bien aux mélomanes exigeants qu'aux joueurs en quête de réalisme poussé, laest une carte son en PCIe 2.0 alimentée directement en SATA.Le constructeur n'a pas lésiné sur les composants de sa première carte et embarque tout un attirail signé des plus grands noms de l'industrie comme AKM (qui fournit le DAC et l'ADC), ADI qui met à disposition ses amplis OP275 et AD8056, Texas Instrument avec ses régulateurs de tension et un processeur xCORE-200 signé XMOS.Côté connectique, la EVGA Nu Audio affichera des sorties ligne RCA, une sortie S/PDIF, une entrée ligne et micro en jack 3,5, et une sortie casque en jack 6,5 mm. Tout cela pour des. La carte sera intégralement pilotable depuis le logiciel propriétaire Nu Audio fourni. Celui-ci permettra néanmoins de jouir d'un égaliseur et de. Parce que oui : le RGB s'invite même sur les cartes son, désormais.