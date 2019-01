Cambridge Audio lance son Alva TT, une platine vinyle Bluetooth aptX HD pour les audiophiles

Une qualité audio Bluetooth « indistinguable de l'audio haute-résolution câblé »

Allier le meilleur de deux mondes, telle est la raison d'être de l'étonnante (et coûteuse) AlvaTT. La nouvelle platine vinyle de Cambridge Audio se monnayera 1700 dollars à compter d'avril prochain. Elle a pour particularité première de mettre à profit le codec Bluetooth aptX HD pour rendre possible une écoute très haute fidélité, au travers de matériels audio Bluetooth (casques ou enceintes) compatibles avec la norme mise au point par Qualcomm.C'est en tout cas ce qu'avance Cambridge Audio sur la page officielle de l'Alva TT, qui s'annonce sur le marché comme la première platine sans-fil compatible aptX HD. Il faut dire que le signal 24-bit/48kHz LPCM géré par le Codec de la firme américaine se charge d'assurer le spectacle acoustique et de régaler les tympans. D'où l'assurance de Cambridge Audio, quand il s'agit d'en venter les mérites.Pour le reste de sa fiche technique, l'Alva TT tape dans le très haut de gamme. On y trouve notamment un bras de lecture construit d'une seule pièce et pensé pour limiter au maximum les frictions, un châssis en aluminium usiné, un préampli phono RIAA, ainsi qu'un plateau tournant en polyoxyméthylène, dont l'épaisseur et la densité ont été calculées en vue de réduire les vibrations parasites. Notons enfin que l'Alva TT est livrée avec une cellule phono MC réalisée sur mesure, explique Digital Trends , et qu'un bouton permet d'activer ou de désactiver le Bluetooth aptX HD. Une connectique filaire RCA est bien évidemment présente pour pouvoir facilement switcher entre une écoute numérique et une solution filaire traditionnelle.En termes de design, ajoutons que la platine de Cambridge Audio matche parfaitement avec les lignes des amplis Edge A et Edge NQ de la marque, eux aussi compatibles aptX HD. Si ça ce n'est pas un appel du pied...