CES 2019 - Audio-Technica annonce son casque le plus abouti pour faire de l’ombre à Sony et Bose

©Audio Technica

Bluetooth 5.0, réduction de bruit active et large autonomie

Un casque nomade sobre et performant

Le CES de Las Vegas est sans aucun doute possible l'endroit le mieux choisi pour présenter de nouveaux produits high-tech et Audio-Technica ne va pas s'en priver ! Le fabricant japonais, déjà bien connu des audiophiles professionnels comme amateurs , vient en effet de dévoiler trois nouveaux modèles sans fil à réduction de bruit active.Les deux premiers modèles présentés seront lancés à des prix plus abordables que ce troisième produit haut de gamme. Il s'agit respectivement de l'ATH-ANC500BT, un casque circum aural, et de l' ATH-ANC100BT qui n'est autre qu'une paire d'écouteurs intra-auriculaires avec un système actif d'annulation de bruit.Toute l'innovation d'Audio-Technica se trouve de ce troisième modèle, l'. Équipé de plusieurs microphones offrant des niveaux de réduction de bruit hybride qui analysent et s'adaptent à l'environnement sonore, le fabricant japonais propose également trois modes de réduction du bruit au choix de l'utilisateur dont un mode avion et un mode de contrôle via une application gratuite - Audio-Technica Connect - disponible sur iOS comme sur Android.l'ATH-ANC900BT assure sa connexion via la dernière technologie sans fil, le Bluetooth 5.0 qui permet d'économiser la batterie du casque avec lequel il est ainsi possible de profiter de 35 heures d'écoute consécutive en mode réduction de bruit active et Bluetooth.Comme sur de nombreux casques nouvelle génération, l'ATH-ANC900BT est équipé de commandes tactiles afin de naviguer facilement dans votre bibliothèque musicale ou de prendre des appels. Une commande spéciale est aussi idéalement placée pour activer la fonction « écoute ambiante » afin de rester attentif au monde qui nous entoure, par exemple les annonces de voyage dans un train ou un avion.Niveau audio, on retrouve la compatibilité avec les codecs Qualcomm aptX, AAC et SBC. En outre, un câble mini-jack de 1.2 mètre sera fourni avec le casque afin de profiter au maximum des performances audio haute résolution des deux haut-parleurs de 40 mm dont les membranes sont recouvertes de carbone pour un son net et précis.L'ATH-ANC900BT sera proposé au prix de 199 € alors que les deux autres modèles seront accessibles dès 99 €.