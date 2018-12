Test Audio-Technica ATH-M50xBT : quand le casque de studio sort dans la rue

Un casque Bluetooth puissant

Pratique, léger et confortable

Des touches de contrôle et un accès aux assistants vocaux

Une application mobile pour confirmer le Codec Bluetooth

Idéal pour la musique chargée en basses

Conclusion Audio-Technica ATH-M50xBT

Audio-Technica ATH-M50xBT Les plus + Des basses puissantes + Une restitution adaptée aux musiques modernes + L'ouverture de la scène sonore + Excellente autonomie Les moins - Bande passante écourtée dans l'infra-grave - Coussinet pouvant chauffer les oreilles - Contrôle vocal difficile à faire fonctionner

Design Confort Qualité audio Isolation Autonomie 4

Le casque ATH-M50x est plébiscité par les professionnels du son et de la musique dans le monde entier. Les critiques sont dithyrambiques. Cela en fait un casque filaire de choix dans un budget somme toute raisonnable. Rien d'étonnant à ce qu'Audio-Technica se soit basé sur cette réussite pour en faire un produit grand public. Et qui dit grand public aujourd'hui dit sans fil. L'ATH-M50xBT gagne donc le Bluetooth, comme sa référence l'indique.En intégrant le Bluetooth, l'ATH-M50xBT augmente de seulement 25g sur la balance. Le reste des caractéristiques est identique. Ce casque est un modèlequi vous isole des bruits extérieurs autant que possible. Les transducteurs utilisés possèdent desde diamètre. La sensibilité est excellente avec. De quoi mettre facilement votre audition en danger si vous avez la main lourde sur le réglage de volume.La bande passante couvre les fréquences, c'est-à-dire le nécessaire pour tout entendre de vos morceaux préférés. Enfin, l'impédance basse àlui demande peu de puissance. Et donc par conséquence une consommation plus faible pour un même niveau de volume donné.Cela permet à l'ATH-M50xBT d'être peu gourmand en énergie et de ne pas trop tirer sur sa batterie interne. En Lithium Polymère, elle promet uneentre chaque recharge. Celle-ci occupera le casque durant 7 heures. Elle s'effectue via unlivré avec le casque.Au chapitre de la dotation, on trouve également unavec télécommande basique intégrée. Lasouple est fournie. Audio-Technica a inséré un guide de démarrage rapide dans la boite, mais une notice un peu plus complète existe en téléchargement PDF. Comme nous l'avons vu, l'ATH-M50xBT a su rester léger. Nous avons pu le porter de longues heures sans ressentir de gêne sur le haut de la tête. L'arceau réglable est correctement rembourré à cet effet.Les coussinets entourent bien les oreilles. Ils sont recouverts de simili-cuir, une matière qui peut tenir chaud à la longue chez certaines personnes. La suédine est parfois plus adaptée, mais on la trouve rarement sur des casques à ce niveau de tarif. Les transducteurs sont protégés par des disques en mousse.L'ATH-M50xBT estpour occuper moins de place lors du transport. Chaque côté pivote et se replie d'une façon classique.Seul le côté gauche du casque est équipé de touches et des deux connecteurs mini-jack et USB. On trouve tout d'abord un groupe de trois boutons multifonctions. En appui court, ils servent au volume et à mettre la musique en pause. En appui long, ils permettent de passer au morceau suivant ou précédent. Un appui simultané sur les trois boutons remet le casque en découverte Bluetooth. Ces mêmes boutons seront utilisés pour les appels téléphoniques.Cela n'est pas visible au premier abord mais la surface extérieure de l'oreillette gauche est sensitive. Elle est liée à l'assistant vocal de l'appareil connecté :sur Android ouchez Apple. Malgré de multiples essais, nous n'avons pas réussi à le faire fonctionner correctement. Mais la notice nous met en garde sur de possibles incompatibilités.Le casque ATH-M50xBT se connecte classiquement à n'importe quel appareil via son. Nous avons pu l'associer sans encombre à un Mac, un iPad, un smartphone Sony Xperia, ou encore une enceinte WiFi Bluesound.Audio-Technica propose une application mobile dédiée(iOS & Android). Elle donne accès au niveau de charge de la batterie mais aussi au choix du codec audio :. Son utilité n'est pas primordiale, mais autant l'installer pour être sûr d'être en aptX, la meilleure qualité possible en Bluetooth sur ce casque.Nous avons utilisé un panel de différents styles musicaux afin de nous faire une bonne idée des capacités de ce casque Audio-Technica. Il sait rendre avec force et énergie tout ce qu'on lui donne sans jamais s'essouffler. C'est bien sur le registre grave que cet ATH-M50xBT est le plus fort. Au risque d'un léger déséquilibre lui offrant une signature typée loudness. Cela se confirme avec le registre aigu en avant, ce qui a pour effet global de mettre le médium et la chaleur des voix en retrait. Ce casque Audio-Technica est donc bien adapté aux musiques modernes, un peu moins à tout ce qui est jazz vocal ou instrumental par exemple.La bande passante un peu plus courte dans l'infragrave que certains concurrents se ressent, avec un manque d'assise et l'absence de nappes (musiques électroniques) ou de résonnances harmoniques (contrebasse) contribuant pourtant au message originel. En revanche, sur des titres très bien enregistrés, l'aigu proéminent permet de reproduire les informations d'ambiance avec précision. La musique sort ainsi des limites du casque pour notre plus grand plaisir.Du côté du Bluetooth aptX, ce casque fait son maximum mais la comparaison avec le câblage physique mini jack est toujours assez cruelle. Bien sûr, en écoute dans la rue ou dans les transports en commun, la perte due à la compression du Bluetooth est devenue négligeable à cause des bruits extérieurs.Il faut aussi noter un souffle permanent en Bluetooth qui s'entend dès que la connexion est active, mais qui subsiste derrière la musique. Là encore, ce souffle est inaudible en extérieur. Il est totalement absent en liaison filaire.L'Audio-Technica ATH-M50xBT possède d'excellentes capacités de reproduction, avec une certaine facilité dans le grave qui saura satisfaire un grand nombre d'utilisateurs. Son rendu sonore est creusé dans le médium, ce qui le destine avant tout aux musiques modernes. La scène sonore est assez large autour de la tête, sur de bons enregistrements évidemment. Et les coussinets isolent correctement du bruit extérieur. En écoute sédentaire, même si le Bluetooth l'emporte côté praticité, dès que vous pouvez relier le cordon, n'hésitez surtout pas à le faire.