Hébergement web : profitez de l'offre d'été Hostinger

En se penchant sur cette belle offre signée Hostinger, petit prix ne rime pas avec service réduit, bien au contraire. Vous disposez ainsi de la possibilité d'héberger jusqu'à 100 sites en simultané. Cette offre permet également de gérer un trafic mensuel de 25 000 visites, tandis que la bande passante et la base de données sont incluses, et en illimité. Dans la continuité, vous pouvez créer gratuitement jusqu'à 100 adresses mail, soit une par site, et disposez d'un certificat SSL d'une valeur de 11,99€ offert afin de protéger les données personnelles des internautes visitant vos sites.

De plus, créez votre nom de domaine (.com ou .fr) et profitez-en gratuitement lors de votre première année de souscription, soit 7,99€ supplémentaires économisés. Les utilisateurs de WordPress seront également comblés par un panel d'outils optimisés ainsi qu'un plugin pour rendre votre site plus rapide. Et comme si ce n'était pas assez, Hostinger met à votre disposition 100 Go de stockage.

Autant de qualités qui font d'Hostinger l'une des meilleures solutions d'hébergement web du marché, gratifié d'un presque parfait 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant .