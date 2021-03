Bénéficiez de - 80% sur l'hébergement Hostinger en plus d'un domaine gratuit !

Enfin, Hostinger propose aussi des offres Cloud pour tous les usages. Vous y trouverez certains éléments déjà présents dans les formules de base comme l'email gratuit, le domaine offert et les différentes protections avec des sauvegardes fréquentes pour éviter la perte de contenu en cas de souci. La bande passante illimitée et l'intégration de Wordpress sont également assurées.

Au niveau du choix, vous avez dans un premier temps l'abonnement Cloud Startup à 9,99€/mois avec 200 Go de stockage SSD, 3 Go de RAM et 2 CPU coeurs. La version Professionnel passe à 19,99€/mois et comprend 250 Go de SSD couplés à 6 Go de RAM et 4 CPU. Enfin, pour les utilisateurs qui ont besoin d'un maximum de ressources, la formule Cloud Global à 69,99€/mois renferme 300 Go de stockage, 16 Go de RAM et 8 CPU. À vous de choisir.