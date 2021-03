Bon plan Hostinger : Dernières heures pour profiter de l'hébérgement web à - 80%

En plus de bénéficier d'un tarif particulièrement attractif pour la formule Hébergement Premium, qui vous fera économiser environ 400€ sur quatre ans, Hostinger vous offre un nom de domaine gratuit pendant un an. Parmi les extensions concernées, vous trouverez le .fr incontournable pour tous ceux qui visent plutôt une audience française.

D'ailleurs, cette extension française est à considérer avec beaucoup de sérieux, tant elle améliore le référencement des sites internet qui y sont attachés. Et si vous souhaitez booster le trafic de votre site web, sachez que l'offre Hébergement Premium inclut des crédits Google Ads. De quoi vous faire rapidement connaître sur la toile !

Pour nouer et garder le contact avec vos visiteurs, cette formule de Hostinger vous permet de créer gratuitement jusqu'à 100 adresses email, que vous pourrez gérer via une interface de messagerie web conviviale. Il vous sera également possible de créer des redirections ou encore des répondeurs automatiques.

Il vous sera difficile d'être déçu par l'offre Hébergement Premium de Hostinger qui intègre des sauvegardes hebdomadaires et une assistance 7j/7 pour répondre à vos questions ou vos difficultés. Néanmoins, l'hébergeur web vous propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, histoire de vous faire une idée !



En somme, c'est le moment idéal de libérer toute votre créativité et de lancer votre projet sur internet, et ce, pour seulement 1,99€/ mois. De plus, vous pouvez bénéficier d'une réduction supplémentaire de 7 %, réservée à nos lecteurs, avec le code promo "HIT2021" valable jusqu'à la fin du mois d'avril.