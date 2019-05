COMPUTEX 2019 - NVIDIA : comment suivre la conférence en direct ?

Des annonces destinées au monde professionnel

Un GPU 7 nm dans les tuyaux ?

Sur quoi portera la conférence annuelle de Nvidia au Computex ? La question mérite d'être posée. La firme, qui a lancé avec succès une flopée de cartes graphiques sous architecture Turing, propose désormais sur tous les terrains au moins une puce suffisamment armée pour contrer AMD. Selon toute logique, il n'y aura donc pas d'annonce GPU grand public chez NVIDIA durant le Computex.Sur sa page dédiée à l'événement , NVIDIA évoque plutôt la présentation de solutions en IA, à la fois pour les domaines de la santé et des véhicules autonomes. Ces questions seront toutefois abordées au cours de deux sessions distinctes, tenues le 29 mai, et donc deux jours après la conférence de la marque au caméléon. De quoi laisser planer le doute sur ce que nous pourront y apprendre.En intitulé de sa Keynote, toujours sur son site officiel, la firme au caméléon explique qu'elle sera l'occasion de ". Il y a donc fort à parier que la présence de NVIDIA sur le Computex 2019 est avant tout motivée par le marché professionnel.Soumis, comme nous, au grand jeu des suppositions, le site britannique TechRadar se penche sur une autre piste : celle d'un GPU 7nm dévoilé durant la conférence du groupe. La puce serait animée par l'architecture Ampere du fondeur et se destinerait en premier lieu au marché des Workstation... donc essentiellement au monde de l'entreprise. Elle pourrait, une fois lancée, enclencher le remplacement progressif des cartes Volta. L'information reste toutefois à prendre avec de grosses pincettes.En réalité le Computex devrait surtout être monopolisé cette année par AMD. Attendus de pied ferme, les rouges pourraient profiter de l'événement pour présenter leurs processeurs Ryzen de troisième génération, notamment. Comme nous l'expliquions il y a peu , le groupe de Lisa Su pourrai aussi profiter de sa conférence, prévue là encore le 27 mai, pour lever le voile sur deux cartes graphique sous architecture Navi.