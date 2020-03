Shell et Gasunie veulent établir une grande usine d'hydrogène aux Pays-Bas

Lire aussi :

800 000 tonnes d'hydrogène visées

Un projet important pour le pays

C'est un nouvel effort pour Shell, qui s'est déjà engagé à investir dans les différents aspects du développement durable Selon son communiqué , Gasunie s'attend à ce que l'usine produise 800 000 tonnes d'hydrogène chaque année, évitant l'émission de 7 mégatonnes de COL'installation n'est toutefois pas pour tout de suite. Il devra s'agir d'un hydrogène vert, l'usine devant être alimentée par de l'éolien offshore produit près de la province néerlandaise de Groningue. La construction des fermes éoliennes fait partie de ce projet baptisé « NortH2 ». Les premières éoliennes doivent être prêtes en 2027. Les deux sociétés envisagent ainsi d'utiliser entre 3 et 4 GW d'électricité verte pour leur production d'hydrogène d'ici 2030, et «» d'ici 2040. Le communiqué précise que «». L'hydrogène produit pourra être reconverti en énergie ou utilisé directement dans l'industrie.Les deux partenaires doivent lancer, avant la fin de l'année, une étude de faisabilité à propos de ce projet, qui reste donc incertain. Dans le même temps, ils continueront à chercher des partenaires industriels. Marjan van Loon, la P.D.-G. de Shell Netherlands, a déclaré : «».Selon le site Hydrogen Fuel News, le projet est d'importance pour un pays comme les Pays-Bas. Le site souligne qu' «». Il ajoute : «».Shell, de son côté, multiplie les initiatives pour intégrer des énergies plus propres à ses activités. S'il a annoncé son intention de doubler ses investissements dans les énergies vertes, il est pointé du doigt par les activistes comme étant toujours « l'un des plus gros pollueurs »