Heliogen, start-up dans l’énergie solaire soutenue par Bill Gates, mise sur l’IA pour gagner en perf

Crédits : Heliogen

L'optimisation du Soleil comme source d'énergie

Une technologie porteuse d'espoirs

La question de la chaleur était régulièrement pointée du doigt comme principal manquement de ce passage de relais entre la prometteuse énergie solaire et les rendements des énergies fossiles. Cette start-up paraît avoir découvert le moyen de produire de l'énergie pour l'industrie sans émissions de CO2.Partiellement financée par Bill Gates, cette entreprise américaine explique avoir développé une technologie d'énergie solaire capable de mieux utiliser la lumière du Soleil afin de produire une chaleur considérable. Jusqu'alors, cet ingénieux système de miroirs qui concentrent la lueur du Soleil en un seul point ne permettait pas d'atteindre des températures extrêmes.Concrètement, les ingénieurs estiment désormais pouvoir arriver à des taux équivalents au quart de la température de surface du soleil, dépassant même les 1 000 °C. À titre d'exemple, cette chaleur est suffisante pour la fabrication de ciment ou d'acier. Une nouvelle majeure puisque cette dernière représente 7 % des émissions de CO2 dans le monde entier, selon les données de l'Agence internationale de l'énergie.Pour y arriver, la start-up a réussi la prouesse de concentrer l'énergie solaire, le tout en utilisant la vision par ordinateur, une forme d'intelligence artificielle. Il s'agit ainsi d'une optimisation permanente de l'orientation des miroirs, par rapport à la position du Soleil, source de chaleur et de lumière. Comme l'a déclaré le Président-fondateur de Heliogen, Bill Gross, «».Une telle avancée nécessitera certainement encore plusieurs années de tests en tout genre pour véritablement bouleverser l'industrie. Cependant, les progrès en quelques mois sont considérables. Le fait d'être parvenu à générer une chaleur suffisamment puissante pour la production de ciment ou d'acier pourrait bien, à terme, remplacer l'utilisation des combustibles fossiles. Pour rappel, les processus industriels sont responsables de plus de 20 % des émissions de CO2 mondiales. De quoi lutter efficacement contre le changement climatique Les ambitions de la start-up ne s'arrêtent pourtant pas là. Son objectif : être la société de l'hydrogène vert. Pour y arriver, il faudra pousser la température à 1 500 °C...