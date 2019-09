HyperSolar entame la production d'un hydrogène à origine solaire

Un hydrogène à bas prix

La production s'engage

Source : Globe Newswire

Ce système de production de première génération doit mener à la construction d'une première ferme de production d'solaire.Sur son site,se présente comme une société visant à développer une technologie low-cost permettant de produire un hydrogène renouvelable, car utilisant eau et énergie solaire . Renouvelable et propre, «», peut-on y lire.Pour en arriver là, HyperSolar a donc recours à de l'eau et à l'énergie solaire. La compagnie utilise desqu'elle a elle-même brevetés, et inclut des cellules photovoltaïques déjà disponibles dans le commerce, encapsulées avec de l'eau.Dans le même temps, HyperSolar travaille sur la. L'enseigne entend ainsi produire des panneaux solaires produisant plus efficacement de l'hydrogène. Elle affirme que le remplacement de panneaux sera facile, et ne nécessitera pas de changement de l'infrastructure.Le P.D-G d'HyperSolar,, énonce les prochaines étapes de cet hydrogène à petit prix : «». Déjà en novembre 2018, HyperSolar avait annoncé son intention de construire une usine de démonstration.Toujours selon Tim Young, le plus dur est fait. Il affirme qu'arriver à ce stade de développement aura été la partie la plus demandeuse en énergie et en temps. «», ajoute-t-il.Des initiatives semblables voient régulièrement le jour : à titre d'exemple, en novembre 2018, des chercheurs duont signalé avoir mis au point des cellules similaires . Le Soleil fait partie des pistes régulièrement envisagées pour la production de l'hydrogène, qui est a priori avantageuse pour l'environnement, mais gourmande en énergie.Le principe utilisé par HyperSolar n'est donc pas novateur, mais elle est l'une des premières entreprises à, promettant en plus un prix abordable.