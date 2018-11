Des nouvelles cellules solaires capables de générer de l'électricité et de l'hydrogène

© Shutterstock

Les limites de la photosynthèse artificielle



Liberté pour les électrons

De nombreuses équipes de recherche, partout dans le monde, œuvrent pour trouver des alternatives aux énergies fossiles limitées. Une piste intéressante consiste à tirer profit de l'hydrogène, abondant sur Terre, mais cette méthode présente plusieurs limites, que des scientifiques du Berkeley Lab tentent de dépasser.Les piles à combustible à hydrogène représentent un espoir dans la quête d'énergies renouvelables. En effet, ces appareils sont particulièrement écologiques puisqu'ils n'utilisent que des gaz et rejettent simplement de l'eau. Mais pour les exploiter, il faut de l'hydrogène, et ce n'est pas si simple à produire.Pour y parvenir, des scientifiques ont déjà réussi à créer des dispositifs de, séparant l'hydrogène et l'oxygène dans l'eau,. Seul problème : ces outils ne sont capables d'exploiter qu'une petite partie de la lumière du soleil qu'ils reçoivent, pour une efficacité d'environ 6,8 %.Pour Gideon Segev, chercheur au Berkeley Lab, cette méthode revient à « conduire une voiture en première vitesse en permanence », à cause des électrons du silicone qui, n'ayant pas d'endroit où se déplacer, perdent leur énergie.Pour résoudre ce problème, l'équipe de scientifiques a ajouté un contact électrique, accolé à la partie en silicone, permettant ainsi aux électrons de s'échapper. Cet élément permet ainsi de, une partie servant à créer de l'électricité, et l'autre à isoler l'hydrogène de l'oxygène dans l'eau.Ce nouveau dispositif posséderait une, soit 13,4 % de plus qu'auparavant. Les chercheurs espèrent continuer à améliorer son fonctionnement, pour qu'il puisse tirer profit au maximum de l'énergie solaire.