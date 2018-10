30 ans après la catastrophe nucléaire, Tchernobyl inaugure une centrale solaire

La construction de l'arche de confinement s'est achevée en 2016

Un parc de 3 800 panneaux solaires

L'Ukraine souhaite prendre le chemin des énergies vertes

Le gouvernement ukrainien compte bien réhabiliter et exploiter la zone tampon autour des vestiges de la centrale de Tchernobyl.Après avoir potentiellement sécurisé le site avec l'achèvement en 2016 de, une arche de 257 mètres de long pour 158 mètres de hauteur et pas moins de 36 000 tonnes, les autorités ukrainiennes viennent d'inaugurer une centrale solaire comptant 3 800 panneaux photovoltaïques.Située à quelques centaines de mètres seulement du réacteur accidenté, cette centrale solaire s'étale sur près de 1,6 hectare et a nécessité un investissement d'un million d'euros. Evguen Variaguine, le directeur du groupe ukraino-allemandexplique : «», il ajoute : «».Bien que sa puissance reste relativement faible (1 mégawatt) et ne soit pour le moment en mesure d'alimenter que 2 000 appartements, l'entreprise Solar Tchernobyl espère produire 100 mégawatts d'ici fin 2019.Le pays, qui tire toujours près de 50 % de son électricité du nucléaire, espère attirer les investisseurs grâce à un prix très faible des terrains aux alentours de Tchernobyl et à un réseau électrique déjà très bien développé.En outre, l'Ukraine achetant l'énergie verte à un des tarifs le plus élevés en Europe et dans le monde, le pays a tout intérêt à développer la part d'énergie renouvelable produite localement. Des projets de structures solaires fleurissent donc sur tout le territoire. Rien qu'en 2018, 500 mégawatts de nouvelles capacités photovoltaïques ont été raccordés. D'autres projets d'installation d'éoliennes et de panneaux solaires sont également prévus dans la zone de la catastrophe.Cette nouvelle installation devrait du moins apporter un nouvel élan et un peu d'espoir dans une région où seule la nature ne craint pas de pénétrer et de reprendre ses droits.